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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Mühlhausen i.T./A8 - Kraftstoff gestohlen
Unbekannte zapften von Dienstag auf Mittwoch Diesel aus einem Laster ab.

Ulm (ots)

Der Volvo Laster parkte zwischen 20.20 Uhr und 5.20 Uhr auf dem Autobahnparkplatz "Mühlhausen". Während der Fahrer schlief, begaben sich Unbekannte zu dem Laster und öffneten den Tank. Daraus zapften sie etwa 400 Liter Diesel ab und verschwanden damit unerkannt.

+++++++ 0948570 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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