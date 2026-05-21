Ulm (ots) - Die Besitzerin des VW parkte ihr Auto gegen 19.30 Uhr in der Eselsbergsteige. Da sie ihr Fahrzeug an der abschüssigen Stelle wohl nicht richtig sicherte, machte es sich selbständig. Der VW rollte bergab und prallte gegen den geparkten Audi eines 36-Jährigen. Die Polizei Ulm nahm den Unfall auf. Sie ...

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