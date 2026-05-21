POL-UL: (GP) Mühlhausen i.T./A8 - Kraftstoff gestohlen
Unbekannte zapften von Dienstag auf Mittwoch Diesel aus einem Laster ab.
Ulm (ots)
Der Volvo Laster parkte zwischen 20.20 Uhr und 5.20 Uhr auf dem Autobahnparkplatz "Mühlhausen". Während der Fahrer schlief, begaben sich Unbekannte zu dem Laster und öffneten den Tank. Daraus zapften sie etwa 400 Liter Diesel ab und verschwanden damit unerkannt.
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