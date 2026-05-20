Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Unfall in der Einmündung

Blechschaden entstand beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Dienstag.

Ulm (ots)

Der 24-Jährige fuhr mit seinem Laster gegen 15 Uhr in der vorfahrtsberechtigten Daimlerstraße. Eigentlich wollte er nach links in die Berliner Straße abbiegen, fuhr jedoch vorbei. Er hielt an und fuhr mit seinem VW Kleinlaster auf der Daimlerstraße rückwärts. Aus Berliner Straße kam eine 68-Jährige mit ihrem Citroen und wollte nach links abbiegen. Den rückwärtsfahrenden VW nahm sie wohl wahr. Dennoch fuhr sie in Daimlerstraße ein. Der VW Fahrer übersah den nun hinter ihm stehenden Citroen. Die Citroen Fahrerin hupte noch, der Unfall konnte nicht mehr verhindert werden. Bei dem Zusammenstoß entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 7.000 Euro. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit.

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