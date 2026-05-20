Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen/A7 - Kleinlaster deutlich überladen

Am Dienstag stoppte die Polizei einen Kleinlaster auf der A7.

Ulm (ots)

Gegen 11 Uhr fiel der Verkehrspolizei Heidenheim ein Mercedes auf. Der Klein-LKW war zwischen den Anschlussstellen Giengen und Niederstotzingen unterwegs. Auf der Raststätte Lonetal-West wurde das Fahrzeug ausgeleitet und kontrolliert. Hierbei wurde auch die Ladung und ihr Gewicht genauer unter die Lupe genommen. Bei der Überprüfung des 3,5 Tonners kam heraus, dass das Gewicht über 4,1 Tonnen lag. Somit war der Mercedes deutlich überladen. Die Beamten des Verkehrsdienstes Heidenheim unterbanden die Weiterfahrt. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld.

Viele Fahrzeugführer unterschätzen die Gefahr, die bei Überladung oder falscher Beladung des Fahrzeugs ausgeht. Die Fahrstabilität nimmt ab und das Fahrzeug kann in Kurven ausbrechen, außerdem verlängert sich der Bremsweg deutlich. Damit gefährdet man nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer und riskiert schwerwiegende Folgen. Diese und viele weitere Tipps erhalten Sie im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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