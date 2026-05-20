Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Einbrecher schlagen zu

Unbekannte suchten am Montag und Dienstag in Ingoldingen nach Beute.

Ulm (ots)

Gleich dreimal drangen Einbrecher in der Nacht zum Dienstag in ein Sportheim, ein Bürogebäude und in eine unverschlossene Garage ein. In einem Fall verzehrten die Unbekannten Schokoriegel und Gummibärchen.

Zwischen Montag 18 Uhr und Dienstag 17 Uhr waren Einbrecher in der Lindenstraße in Winterstettenstadt unterwegs. Dort schlugen sie ein doppelflügeliges Fenster einer Umkleidekabine ein und entriegelten dieses. So gelangten die Einbrecher ins Innere des Sportheims. Die Unbekannten traten eine Tür zum Schankraum auf und suchten nach Brauchbarem. Es wurden mehrere Schubladen geöffnet. Auch vor einem Getränkeautomat machten die Einbrecher nicht halt. Den versuchten sie aufzubrechen. Das misslang. In der Sportstätte fanden die Unbekannten Süßigkeiten. Die wurden noch an Ort und Stelle verzehrt, die Verpackungen ließen die Diebe zurück. Der mit rund 2.000 Euro geschätzte Schaden am Inventar übersteigt die geklauten Süßigkeiten um ein Vielfaches.

Ein weiterer Einbruch fand in der Nacht zum Dienstag im Winterstetter Weg in Ingoldingen statt. Auch dort verschafften sich die Unbekannten gegen 1.15 Uhr gewaltsam Zutritt zum Bürogebäude einer Firma. Es wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen und die Täter stiegen in das Gebäude ein. Im Innern wurde eine Tür zum Technikraum gewaltsam geöffnet und die Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Dabei stießen die Diebe wohl auf ein Mobiltelefon. Das nahmen sie mit, die Schutzhülle wurde unweit am ca. 2 km entfernten Tatort am Sportplatz aufgefunden.

Der dritte Diebstahl wurde der Polizei in der Straße Espach in Winterstettenstadt gemeldet. Zwischen 21 Uhr und 5.30 Uhr muss sich die Tat ereignet haben, so die Polizei. Aus einer unverschlossenen Garage stahlen die Diebe zwei hochwertige Pedelec der Marken Specialized und Conway. Mit denen machten sich die Unbekannten auf und davon. Die Räder haben einen Wert von mehreren tausend Euro.

In sämtlichen Fällen ließen die Einbrecher Spuren an den Tatorten zurück. Spezialisten der Polizei sicherten diese. Die Ermittler suchen nun nach den Tätern. Der Polizeiposten Bad Schussenried nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07583/942020 entgegen. Die Polizei prüft auch, inwieweit die Einbrüche miteinander in Verbindung stehen.

Hinweis:

Sollten Sie etwas Verdächtiges bemerken, rufen Sie sofort die Polizei. Gerade bei der Bekämpfung von Einbrüchen ist die Polizei auf die Hilfe von Bürgerinnen und Bürgern angewiesen.

Zögern Sie also nicht und wählen Sie sofort die 110. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass Einbrecher auf frischer Tat von der Polizei angetroffen werden oder aus ihrem Anruf entscheidende Hinweise ergehen. So lässt sich ein Einbruch nicht nur verhindern, die Polizei erlangt auch Hinweise auf Verdächtige. Das hilft, Straftaten aufzuklären und Einbrecher aus dem Verkehr zu ziehen.

++++0948343++++0941083++++0942294 (TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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