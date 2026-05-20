Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall an Kreuzung

Am Dienstag missachtete eine Autofahrerin in Ulm eine rote Ampel.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 17.25 Uhr in der Wiblinger Allee. Eine 31-Jährige fuhr von Ulm kommend in Richtung Wiblingen. An der Kreuzung zur Hans-Lorenser-Straße fuhr sie mit ihrem Peugeot bei Rot in die Kreuzung ein. Ein entgegenkommender 33-Jähriger bog zeitgleich mit seinem Nissan nach links in die Hans-Lorenser-Straße ab. Er hatte laut Zeugen Grün. Beide Autos stießen in der Kreuzung zusammen. Verletzt wurde niemand. Abschlepper bargen die beiden total beschädigten Pkw. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden am Peugeot wird auf 20.000 Euro, der am Nissan auf 1.500 Euro geschätzt.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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