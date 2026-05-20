Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Dreister Unfallverursacher

Am Dienstag verursachte ein bislang Unbekannter einen Verkehrsunfall und flüchtete.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich zwischen 10.20 und 10.29 Uhr in der Vorderen Mühlstraße. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen nach rangierte ein Fahrzeug, vermutlich ein Laster oder Sprinter, und stieß gegen einen dort geparkten grauen Mercedes. Durch den Aufprall wurden das Heck sowie das hintere rechte Licht des Mercedes stark beschädigt. Der Unfallverursacher sammelte die Splitterteile des Unfalls ein und fuhr davon. Er hinterließ Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Das Polizeirevier Göppingen hat den Unfall aufgenommen und sucht nach dem Fahrer. Hierbei werden Zeugen gebeten, sich unter der Tel. 07161/ 632360 zu melden.

++++ 0942911 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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