Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Zu geringer Abstand führte wohl zu Unfall

Am Montag kam es in Ochsenhausen zu einem Auffahrunfall. Drei Personen zogen sich leichte Verletzungen zu. Sachschaden rund 9.000 Euro.

Ulm (ots)

Kurz vor 17.15 Uhr fuhr ein 41-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter in der Biberacher Straße. Vor ihm war ein 57-Jähriger mit seinem VW Kombi unterwegs. Der musste verkehrsbedingt anhalten. Das erkannte der Mercedesfahrer zu spät und stieß in das Heck des VW. Bei dem heftigen Aufprall lösten im Mercedes die Airbags aus. Es zogen sich beide Fahrer und auch die 19-jährige Beifahrerin im VW leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die Insassen des VW in eine Klinik. Der mutmaßliche Unfallverursacher konnte nach einer Behandlung vor Ort selbst nach Hause. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 9.000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

++++0940373(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell