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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Diebstähle auf Friedhof
Unbekannte entwendeten über das Wochenende Grablampen in Donaustetten.

Ulm (ots)

Eine Zeugin teilte den Diebstahl des Grablampengehäuses vom Familiengrab mit. Laut ihren Angaben, ereignete sich der Diebstahl von Samstag auf Sonntag. Bei einer Begehung des Friedhofes am Montag, teilte eine weitere Geschädigte denselben Diebstahl mit. Wie viele weitere Gräber von den Diebstählen betroffen sind, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeiposten Ulm-Wiblingen unter 0731/401750 zu melden.

++++++++ 0932670

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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