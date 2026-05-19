Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach a.d. Fils - Einbruch in Apotheke

Beute machte ein Einbrecher am Wochenende in Ebersbach.

Ulm (ots)

Zwischen Samstag, 13.30 Uhr, und Montag, 8 Uhr, öffnete der bislang Unbekannte gewaltsam die Eingangstür an einem Geschäft in der Hauptstraße. So gelangte er ins Innere. Im Verkaufsraum öffnete der Einbrecher sämtliche Schränke und Schubladen. In den Kassen stieß der Dieb auf Bargeld. Das machte er zu seiner Beute und flüchtete unerkannt. Der Polizeiposten Ebersbach sicherte Spuren und hat die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 07163/10030 entgegen.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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