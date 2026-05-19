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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Nicht um den Schaden gekümmert
Am Montag flüchtet ein Unbekannter in Göppingen von der Unfallstelle.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen 8.20 Uhr und 13 Uhr parkte ein 36-Jähriger seinen VW Passat am Fahrbahnrand in der Christophstraße, kurz vor der Einmündung zur Schillerstraße. Als er zu seinem Auto zurückkam, stellte er auf der rechten Fahrzeugseite einen Schaden fest. Ein unbekannter streifte mit seinem Fahrzeug bei der Vorbeifahrt den geparkten VW und flüchtete. Die Polizei Göppingen (Tel. 07161/632360) hat die Ermittlungen zum Unfallverursacher aufgenommen. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

++++0936623 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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