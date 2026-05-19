Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Wildunfall am Aasrücken

Am Montag erfasste eine Autofahrerin bei Göppingen ein Reh.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 5.20 Uhr. Eine 43-Jährige fuhr mit ihrem Opel von Hohenstaufen in Richtung Lenglingen. Plötzlich sprangen mehrere Rehe über die Straße. Die Autofahrerin konnte nicht mehr bremsen und erfasste ein Tier. Das Reh rannte anschließend davon. Am Opel entstand Sachschaden am Kühlergrill. Die Polizei Göppingen hat den Unfall aufgenommen. Die genaue Schadenshöhe am Auto muss noch ermittelt werden.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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