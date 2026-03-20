Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

KFV Bodenseekreis: Großeinsatz für die Feuerwehr: Wohnhausbrand in Bermatingen

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Bermatingen (ots)

Am Freitagmittag (20.März 2026), kurz nach 13 Uhr, kam es in der Ringstraße in Bermatingen (Bodenseekreis) zu einem Brand einer Werkstatt in einem Wohngebiet, der in Folge auf das dazugehörende Wohnhaus übergriff. Schon auf der Anfahrt konnten die um 13.17 Uhr alarmierten Einsatzkräfte eine dichte schwarze Rauchwolke sehen und das Alarmstichwort erhöhen, um direkt weitere Kräfte hinzuzuziehen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bermatingen und Markdorf stand der angebaute Carport- und Werkstattbereich mit zahlreichen Fahrrädern bereits im Vollbrand. Personen waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht anwesend, so dass die Feuerwehr sofort eine massive Brandbekämpfung mit mehreren Strahlrohren einleitete. Als Schwierigkeit zeigte sich, dass die Wasserversorgung aus dem Hydrantennetz in dem betreffenden Bereich nicht optimal war, weswegen die Schlauchwagen aus Markdorf und Salem, sowie Tanklöschfahrzeuge alarmiert wurde, um hier eine separate Löschwasserversorgung aufzubauen. Zur Einsatzunterstützung war auch der große Einsatzleitwagen aus Friedrichshafen, der Gerätewagen Atemschutz-Strahlenschutz aus Markdorf und Löschfahrzeuge der umliegenden Wehren mit vor Ort. Starke Kräfte des Rettungsdienstes und Helfer der Einsatzgruppen der Bereitschaften (EgB) des DRK aus Markdorf und Immenstaad standen zur Absicherung und Versorgung der der Einsatzkräfte bereit. So wurde gegen später auch Verpflegung für die eingesetzten Helfer bereitgestellt. Leider konnte die Feuerwehr nicht verhindern, dass auch das Dachstuhlgeschoß des Gebäudes, sowie ein auf dem Nachbargrundstück geparkter Wohnanhänger ein Raub der Flammen wurden. Verhindert werden konnte erfolgreich, dass das Feuer auf die Nachbargebäude rechts und links und auf einen sich auf dem Grundstück befindlichen oberirdischen Flüssiggastank übergriff. Weiter wurden einige Gasflaschen aus dem Gefahrenbereich gebracht. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde vorsorglich über den Warndienst NINA eine Warnung an die Bevölkerung versandt, mit der Bitte Fenster und Türen geschlossen zu halten. Gegen 15 Uhr war der Brand im Wesentlichen gelöscht. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in den Abend. Eine Brandwache blieb zur Sicherheit vor Ort. Das Gebäude ist unbewohnbar, stark einsturzgefährdet und kann vorerst nicht betreten werden. Zur Höhe des Sachschadens, wie auch zur Brandursache hat die Feuerwehr keine Kenntnisse. Hierzu hat der Polizeiposten Markdorf die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei geht in einer ersten Schätzung von einem Sachschaden von bis zu 700.000 EUR aus. Die Feuerwehr war zeitweise mit bis zu 113 Einsatzkräften und 19 Fahrzeugen vor Ort im Einsatz. Im Feuerwehrhaus Markdorf befand sich eine Bereitschaft zur Sicherstellung des Grundschutzes in der Region. Die Ringstraße und zuführenden Straßen waren wegen der Einsatzmaßnahmen zweitweise gesperrt.

Eingesetzte Kräfte:

- Freiwillige Feuerwehr Bermatingen - Freiwillige Feuerwehr Markdorf - Freiwillige Feuerwehr Salem - Feuerwehr Friedrichshafen - Stellv. Kreisbrandmeister Felix Engesser - Kreisfeuerwehrpressesprecher - Regelrettungsdienst, EGB DRK Markdorf und Immenstaad, ltd. Notarzt und OrgL - Energieversorger

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