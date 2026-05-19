Ulm (ots) - Um kurz vor 8.30 Uhr fuhr ein 60-Jähriger mit seinem Audi in der Steinhauser Straße. Vor ihm fuhr eine 46-Jährige in gleicher Richtung. Die Frau war mit einem Citroen unterwegs und bremste auf Höhe der Straße Auf dem Burren wegen stockendem Verkehr ab. Das bemerkte wohl der 60-Jährige zu spät und ...

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