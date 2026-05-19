POL-UL: (UL) Blaustein - Hausmüll brennt
Wohl ohne Schaden verlief ein kleiner Brand auf einer Terrasse am Montag in Dietingen.
Ulm (ots)
Gegen 13.45 Uhr wurde über Notruf eine Explosion im Hartäckerweg mitgeteilt. Vor Ort stellte sich heraus, dass Hausmüll auf einer Terrasse aus unbekannter Ursache in Brand geraten war. Möglicherweise verpufften falsch entsorgte Batterien während des Feuers. Der Hausbewohner hatte das Feuer schon vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte gelöscht. Ein Sachschaden entstand wohl nicht.
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