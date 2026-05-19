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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Uttenweiler - Nach Sturz in die Klinik
Leichte Verletzungen zog sich ein Mann am Montag bei Uttenweiler zu.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, radelte der 77-Jährige um 15.15 Uhr mit seinem Rennrad von Ahlen in Richtung Uttenweiler. Kurz nach Ortsausgang Ahlen verlor wohl der Vorderreifen an dem Pedelec die Luft. Der Senior hatte offenbar wegen dem luftleeren Reifen keine Kontrolle mehr über das Fahrrad und stürzte auf die Straße. Der Rettungsdienst brachte ihn mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Rennrad auf rund 200 Euro.

++++0937843(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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