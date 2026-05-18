Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 15.05.2026 bis zum 17.05.2026

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Trier (ots)

Mit insgesamt 129 erfassten Einsatzlagen (davon 34 Strafanzeigen und 28 Verkehrsunfälle) sowie mehreren Versammlungen liegt ein durchschnittliches Wochenende hinter den Beamten der PI Trier.

Unter anderem kam es zu folgenden Einsätzen:

Ladendiebstahl mit anschließenden Beleidigungen in Trier

Trier, 15. Mai 2026 - Am Freitagvormittag gegen 11:00 Uhr kam es in der Galeria Kaufhof in Trier zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete ein männlicher Tatverdächtiger eine Flasche Likör, indem er diese in seinem Rollstuhl versteckte. Der Mann wurde anschließend durch einen Ladendetektiv angesprochen. Im weiteren Verlauf verhielt sich der Tatverdächtige aggressiv und beleidigte fortlaufend sowohl die eingesetzten Ladendetektive als auch die hinzugezogenen Polizeibeamten.

Sachbeschädigung durch Graffiti an Transporter - Polizei sucht Zeugen

Trier, 16. Mai 2026 - In der Gerberstraße in Trier kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Bislang unbekannte Täter brachten im Verlauf der Nacht ein Graffito an der rechten Fahrzeugseite eines am Fahrbahnrand abgestellten Transporters an und beschädigten hierdurch das Fahrzeug. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise den Tätern geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

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