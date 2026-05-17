POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Reichenbach (ots) - Am Samstag, den 16.05.2026, ereignete sich um 16:20 Uhr auf der L172 zwischen Nohen und Reichenbach ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Der 56-jährige niederländische Fahrer verlor ausgangs einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hierdurch wurde der Fahrer in die Böschung neben der Straße geschleudert, aus welcher er ...

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