PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von fünf ausrangierten Strommaste

Birkenfeld (ots)

Im Zeitraum vom 10.05.2026 bis zum 16.05.2026, 16:00 Uhr kam es auf der Heinrich-Hertz-Kaserne in Birkenfeld zu einem Diebstahl von Strommasten. Unbekannte Täter entwendeten fünf 13 Meter lange und ca. 500 Kilogramm schwere Strommaste am Nordtor des Geländes. Die Polizei geht davon aus, dass ein größeres Fahrzeug zum Abtransport genutzt wurde. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld

Telefon: 06782-9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 16.05.2026 – 19:17

    POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

    Reichenbach (ots) - Am Samstag, den 16.05.2026, ereignete sich um 16:20 Uhr auf der L172 zwischen Nohen und Reichenbach ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Der 56-jährige niederländische Fahrer verlor ausgangs einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hierdurch wurde der Fahrer in die Böschung neben der Straße geschleudert, aus welcher er ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 17:31

    POL-PDTR: Polizeieinsatz am Bahnhof Idar-Oberstein

    Idar-Oberstein (ots) - Am 15.05.2026 kam es gegen 15:40 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz im Bereich der Bahnsteige des Bahnhof Idar-Oberstein. Durch die eingesetzten Beamten der PI Idar-Oberstein wurde eine Kontrolle mit einer männlichen Person durchgeführt, welche durch Mitteilung eines Zugbegleiters im Verdacht stand ohne gültiges Ticket den Zug zu nutzen. Im Rahmen der Personenkontrolle reagierte der 25 Jahre alte ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 13:40

    POL-PDTR: Diebstahl von Briefkasten & Haustürklingel

    Rimsberg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Mittwoch, dem 13.05.2026 auf Donnerstag, dem 14.05.2026 gegen 00:30 Uhr einen Briefkasten, eine Haustürklingel und eine Signalleuchte am Zufahrtstor zu einem Wohngrundstück, entwendet. Der Tatort befindet sich in der Hauptstraße, am Ortseingang von Rimsberg, aus Birkenfeld kommend. Der Schadenswert wird auf circa 550 Euro beziffert. Zeugen, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren