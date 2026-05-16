Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von fünf ausrangierten Strommaste

Birkenfeld (ots)

Im Zeitraum vom 10.05.2026 bis zum 16.05.2026, 16:00 Uhr kam es auf der Heinrich-Hertz-Kaserne in Birkenfeld zu einem Diebstahl von Strommasten. Unbekannte Täter entwendeten fünf 13 Meter lange und ca. 500 Kilogramm schwere Strommaste am Nordtor des Geländes. Die Polizei geht davon aus, dass ein größeres Fahrzeug zum Abtransport genutzt wurde. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

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