Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Briefkasten & Haustürklingel

Rimsberg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Mittwoch, dem 13.05.2026 auf Donnerstag, dem 14.05.2026 gegen 00:30 Uhr einen Briefkasten, eine Haustürklingel und eine Signalleuchte am Zufahrtstor zu einem Wohngrundstück, entwendet. Der Tatort befindet sich in der Hauptstraße, am Ortseingang von Rimsberg, aus Birkenfeld kommend. Der Schadenswert wird auf circa 550 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt mitteilen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld unter 06782/9910 in Verbindung zu setzen.

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