Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW

Wasserliesch (ots)

Im Zeitraum von 13.05.2026, 21:00 Uhr bis 14.05.2026, gegen 09:45 Uhr wurde in der Ortslage Wasserliesch in der Hauseinfahrt eines Anwesens in der Löschemer Straße ein blauer PKW der Marke Dacia durch bislang unbekannte Täter mittels eines spitzen Gegenstands zerkratzt. Der Sachschaden dürfte sich im vierstelligen Bereich bewegen.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550 erbeten.

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