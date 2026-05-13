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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung am Vereinsheim des SC Birkenfeld

Birkenfeld (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 08.05.2026 und dem 11.05.2026 kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an Gebäuden des SC Birkenfeld. So wurden unteranderem das Vereinsheim des SC sowie ein Kassenhäuschen des gegenüberliegenden Sportplatzes durch bislang unbekannte Täter beschädigt.

Die Polizei Birkenfeld bittet um ihre Mithilfe! Sollten sie im genannten Zeitraum Personen im Bereich des Vereinsheims beobachtet haben oder sollte ihnen etwas anderes aufgefallen sein, so wenden sie sich bitte an die örtliche Polizeiinspektion.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschieder Straße 33
55765 Birkenfeld
Telefon 06782 9910
Fax 06782 991-20
pibirkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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