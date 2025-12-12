PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Festnahme eines 45-jährigen Mannes

Frei-Laubersheim (ots)

Am 11.12.2025 konnte in den Nachmittagsstunden auf dem Netto-Parkplatz in Frei-Laubersheim ein 45-jähriger Mann widerstandslos durch die Fahndung Bad Kreuznach festgenommen werden. Gegen den Mann besteht der dringende Verdacht des besonders schweren Falls der Nachstellung u.a. mit Bedrohung, Nötigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr z.N. seiner Exfrau. Das Amtsgericht Mainz sah den Haftgrund der Flucht- und Wiederholungsgefahr begründet, da der Beschuldigte auch keinen Wohnsitz in Deutschland hat. Nach der Vorführung am Folgetag wurde der Untersuchungshaftbefehl in Vollzug belassen und der Beschuldigte der zuständigen Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

