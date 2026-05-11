Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Ein Schwerverletzter nach Unfallflucht

Merzkirchen-Dittlingen (ots)

Am Montag, den 11.05.26 gegen 13:08 Uhr ereignete sich auf der L123 bei Merzkirchen-Dittlingen ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Postfahrzeugs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr dessen Fahrer die L123 aus Dittlingen kommend in Richtung Südlingen. Im Verlauf einer Kurve sei ihm ein silberner Pkw auf seiner Fahrspur entgegen gekommen, weshalb er nach rechts ausgewichen sei. Durch dieses Ausweichmanöver kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte eine Böschung hinunter. Zu einem Kontakt der Fahrzeuge kam es nicht. Der Fahrer des silbernen Pkw entfernte sich von der Unfallstelle.

Der Fahrer des Postfahrzeugs wurde schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt ins Krankenhaus verbracht.

Mögliche Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang und dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzten.

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