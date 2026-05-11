PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 08.05.2026 bis zum 10.05.2026

POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 08.05.2026 bis zum 10.05.2026
  • Bild-Infos
  • Download

Trier (ots)

Mit insgesamt 127 erfassten Einsatzlagen (davon 27 Strafanzeigen und 23 Verkehrsunfälle) sowie mehreren Versammlungen liegt ein durchschnittliches Wochenende hinter den Beamten der PI Trier.

Unter anderem kam es zu folgenden Einsätzen:

Ohne Führerschein und betrunken gefahren

Trier, Südallee, 09.05.2026, 02:30 Uhr - Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten Einsatzkräfte bei einem Fahrzeugführer deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille. Im weiteren Verlauf der Kontrolle gab der Beschuldigte zudem an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Gegen den Fahrer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Schlägerei mit mehreren Beteiligten Im Newtons

Trier, Newton's, 09.05.2026, 08:00 Uhr - Der Polizei wurde am frühen Morgen eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personen im Club "Newton's" gemeldet. Noch während der Anfahrt der eingesetzten Streifen ging eine weitere Mitteilung ein, wonach sich mittlerweile etwa 8 bis 10 Personen an der Schlägerei beteiligen würden. Dabei seien zudem Gläser sowie Stühle geworfen worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Auseinandersetzung weiterhin im Gange. Mehrere beteiligte Personen mussten zunächst getrennt werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass zunächst ein Streit zwischen zwei Personen eskalierte. Nachdem die beiden Hauptbeteiligten zunächst voneinander getrennt worden waren, kam es erneut zu einem Angriff, der schließlich in einer unübersichtlichen Schlägerei mündete.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Trier
Telefon: 0651-983-44150
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 11.05.2026 – 04:12

    POL-PDTR: Leichter Verkehrsunfall mit Kind

    Idar-Oberstein (ots) - Am Samstag, den 09.05.2026, gegen 18:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Brückenweg, 55743 Idar-Oberstein (Stadtteil Tiefenstein), bei welchem ein PKW mit einem Fahrrad fahrenden Kind kollidierte. Im Anschluss an den Zusammenstoß verließ das Kind auf seinem Fahrrad die Örtlichkeit, ohne seine Personalien preiszugeben. Nach Angaben der unfallbeteiligten Fahrzeugführerin sei das Kind ca. ...

    mehr
  • 09.05.2026 – 20:43

    POL-PDTR: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf L 176

    Frauenberg bei Baumholder (ots) - Am Samstag, 09.05.2026 gegen 16:40 Uhr ereignete sich auf der L 176 Höhe Abfahrt Frauenberg / Sonnenberg ein Verkehrsunfall, wodurch eine Person schwer verletzt in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Hierbei fuhren drei Fahrzeuge aus Fahrtrichtung Idar-Oberstein kommend in Fahrtrichtung Baumholder. An der besagten Abfahrt Sonnenberg/Frauenberg zur K 12 führte das erste Fahrzeug seinen ...

    mehr
  • 09.05.2026 – 05:28

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht am Krankenhaus Saarburg

    Saa (ots) - Am Donnerstag, den 07.05.2026 im Zeitraum zwischen 05:45 Uhr und 15 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Kreiskrankenhaus Saarburg in der Graf-Siegfried-Straße in Saarburg ein parkender PKW beschädigt. Ein schwarzer Chevrolet stand in dem Zeitraum rückwärts eingeparkt auf einer dortigen Parkfläche. Ein unbekannter PKW touchierte diesen beim Ein- oder Ausparken am linken Außenspiegel und der linken ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren