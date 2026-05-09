Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht am Krankenhaus Saarburg

Saa (ots)

Am Donnerstag, den 07.05.2026 im Zeitraum zwischen 05:45 Uhr und 15 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Kreiskrankenhaus Saarburg in der Graf-Siegfried-Straße in Saarburg ein parkender PKW beschädigt.

Ein schwarzer Chevrolet stand in dem Zeitraum rückwärts eingeparkt auf einer dortigen Parkfläche. Ein unbekannter PKW touchierte diesen beim Ein- oder Ausparken am linken Außenspiegel und der linken Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell