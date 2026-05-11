Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Leichter Verkehrsunfall mit Kind

Idar-Oberstein (ots)

Am Samstag, den 09.05.2026, gegen 18:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Brückenweg, 55743 Idar-Oberstein (Stadtteil Tiefenstein), bei welchem ein PKW mit einem Fahrrad fahrenden Kind kollidierte. Im Anschluss an den Zusammenstoß verließ das Kind auf seinem Fahrrad die Örtlichkeit, ohne seine Personalien preiszugeben. Nach Angaben der unfallbeteiligten Fahrzeugführerin sei das Kind ca. 10-12 Jahre alt und mit einer schwarzen Jogginghose sowie einem grauen T-Shirt bekleidet gewesen. Es sei mit einem gelben Fahrrad gefahren. Ob sich das Kind bei dem Zusammenprall verletzt hat, ist bis dato unklar. Am PKW entstand geringer Sachschaden. Potentielle Zeugen, welche Hinweise auf die Identität des Kindes geben könnten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

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