PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Leichter Verkehrsunfall mit Kind

Idar-Oberstein (ots)

Am Samstag, den 09.05.2026, gegen 18:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Brückenweg, 55743 Idar-Oberstein (Stadtteil Tiefenstein), bei welchem ein PKW mit einem Fahrrad fahrenden Kind kollidierte. Im Anschluss an den Zusammenstoß verließ das Kind auf seinem Fahrrad die Örtlichkeit, ohne seine Personalien preiszugeben. Nach Angaben der unfallbeteiligten Fahrzeugführerin sei das Kind ca. 10-12 Jahre alt und mit einer schwarzen Jogginghose sowie einem grauen T-Shirt bekleidet gewesen. Es sei mit einem gelben Fahrrad gefahren. Ob sich das Kind bei dem Zusammenprall verletzt hat, ist bis dato unklar. Am PKW entstand geringer Sachschaden. Potentielle Zeugen, welche Hinweise auf die Identität des Kindes geben könnten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Sachbearbeiter/Ansprechpartner: PK Werth
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781-561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 09.05.2026 – 20:43

    POL-PDTR: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf L 176

    Frauenberg bei Baumholder (ots) - Am Samstag, 09.05.2026 gegen 16:40 Uhr ereignete sich auf der L 176 Höhe Abfahrt Frauenberg / Sonnenberg ein Verkehrsunfall, wodurch eine Person schwer verletzt in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Hierbei fuhren drei Fahrzeuge aus Fahrtrichtung Idar-Oberstein kommend in Fahrtrichtung Baumholder. An der besagten Abfahrt Sonnenberg/Frauenberg zur K 12 führte das erste Fahrzeug seinen ...

    mehr
  • 09.05.2026 – 05:28

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht am Krankenhaus Saarburg

    Saa (ots) - Am Donnerstag, den 07.05.2026 im Zeitraum zwischen 05:45 Uhr und 15 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Kreiskrankenhaus Saarburg in der Graf-Siegfried-Straße in Saarburg ein parkender PKW beschädigt. Ein schwarzer Chevrolet stand in dem Zeitraum rückwärts eingeparkt auf einer dortigen Parkfläche. Ein unbekannter PKW touchierte diesen beim Ein- oder Ausparken am linken Außenspiegel und der linken ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren