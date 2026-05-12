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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahlserie aus Pkw in Wasserliesch

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Wasserliesch (ots)

In der Nacht vom 10.05.26 auf den 11.05.26 kam es in der Ortslage Wasserliesch zu einer Serie von Diebstählen aus Pkw. Hierbei entwendeten bislang unbekannte Täter diverse Wertgegenstände und Bargeld aus größtenteils unverschlossenen Pkw. Täterhinweise liegen der Polizei bisher nicht vor. Die Polizei appeliert dringend, Ihr Fahrzeug stets abzuschließen, um solchen Straftaten vorzubeugen. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Saarburg in Verbindung zu setzen. Tel. 06581/9155-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
06581/9155-0
pisaarburg@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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