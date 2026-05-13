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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht im Gewerbegebiet "Am Dörrenbach" - geparkter Pkw beschädigt

Hermeskeil (ots)

Am 13.05.2026, in der Zeit zwischen 12.20 und 12.57 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der Rossmann Filiale in Hermeskeil zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein - oder Ausparken einen geparkten PKW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. An dem beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden an der hinteren Tür der Fahrerseite. Am Fahrzeug konnten zudem Lackabriebe festgestellt und gesichert werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hermeskeil zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Polizeiinspektion Hermeskeil
Koblenzer Straße 53
54411 Hermeskeil
Telefon: 06503/9151-0
Email: pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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