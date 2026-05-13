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POL-PDTR: Sachbeschädigung an neun Fahrzeugen

POL-PDTR: Sachbeschädigung an neun Fahrzeugen
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Idar-Oberstein, Wasenstraße (ots)

Im Tatzeitraum vom 11.05.2026 ca. 17:00 Uhr bis zum 12.05.2026 ca. 15:00 Uhr kam es, nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei, in der Wasenstraße, im Bereich der Hausnummern 39 bis 51, in Idar-Oberstein zur Sachbeschädigung an insgesamt neun Personenkraftwagen. Die Autos wurden hierbei durch einen bislang unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: PIIdar-Oberstein@polizei.rlp.de
Ansprechpartner: PK Backes

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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