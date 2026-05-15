Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizeieinsatz am Bahnhof Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Am 15.05.2026 kam es gegen 15:40 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz im Bereich der Bahnsteige des Bahnhof Idar-Oberstein. Durch die eingesetzten Beamten der PI Idar-Oberstein wurde eine Kontrolle mit einer männlichen Person durchgeführt, welche durch Mitteilung eines Zugbegleiters im Verdacht stand ohne gültiges Ticket den Zug zu nutzen. Im Rahmen der Personenkontrolle reagierte der 25 Jahre alte Mann, aus der VG Baumholder, gegenüber den eingesetzten Beamten äußerst aggressiv. Dieser schlug und trat nach den Beamten, konnte aber letztlich, durch Hinzuziehung weiterer Polizeikräfte, gefesselt werden. Trotz ausreichend mitgeführten Bargelds, bestätigte sich das Fehlen eines gültigen Tickets. Neben einem Strafverfahren aufgrund des Erschleichens von Leistungen, wird auch aufgrund des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung gegen die Person ermittelt.

Da zum Einsatzzeitpunkt entsprechender Personenverkehr am Bahnhof herrschte, werden Zeugen des Sachverhalts gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein, unter der Tel. 06781/561-0, in Verbindung zu setzen.

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