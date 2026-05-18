PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf nach Unfall unter Beteiligung eines Rettungswagens

Idar-Oberstein (ots)

Am 16.05.2026, gegen 12:47 Uhr, ereignete sich am Ortsausgang Vollmersbach in Fahrtrichtung Veitsrodt ein Verkehrsunfall. Beteiligt waren ein Rettungsfahrzeug, im Rahmen einer Einsatzfahrt, und ein aktuell unbekanntes Fahrzeug. Dieses war mit Holzstücken beladen. Im Rahmen eines Bremsmanövers löste sich ein circa 30 cm großes Holzstück und beschädigte folglich den Rettungswagen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort.

Zeugen, die Angaben zu Unfallhergang oder dem unbekannten Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter Tel. 06781/561-0 mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 17.05.2026 – 20:48

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

    Birkenfeld (ots) - Am Sonntag, 17.05.2026, ereignete sich auf dem Parkplatz "Am Stadion" in Birkenfeld ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken im Zeitraum von 15:00 Uhr - 17:30 Uhr einen geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Birkenfeld. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 17.05.2026 – 10:30

    POL-PDTR: Gullydeckel ausgehoben - Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

    Trier (ots) - Am Sonntag, den 17.05.2026 gegen 06:30 Uhr wird die Polizeiinspektion Trier über einen herausgehobenen Gullydeckel im Bereich der B49 in Höhe des Zurlaubener Ufers in Trier informiert. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den geöffneten Kanalschacht bemerkt und die Polizei informiert. Das Ausheben eines Gullydeckels stellt einen gefährlichen Eingriff in den ...

    mehr
  • 16.05.2026 – 20:32

    POL-PDTR: Diebstahl von fünf ausrangierten Strommaste

    Birkenfeld (ots) - Im Zeitraum vom 10.05.2026 bis zum 16.05.2026, 16:00 Uhr kam es auf der Heinrich-Hertz-Kaserne in Birkenfeld zu einem Diebstahl von Strommasten. Unbekannte Täter entwendeten fünf 13 Meter lange und ca. 500 Kilogramm schwere Strommaste am Nordtor des Geländes. Die Polizei geht davon aus, dass ein größeres Fahrzeug zum Abtransport genutzt wurde. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren