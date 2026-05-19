Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Staubsaugerautomat aufgebrochen

Bargeld erbeutete ein Unbekannter am Wochenende in Riedlingen.

Ulm (ots)

Zwischen Samstag 12 Uhr und Montag 8 Uhr soll sich die Tat auf dem Firmengelände in der Robert-Bosch-Straße ereignet haben. Dort hebelte ein Einbrecher die Schlösser an zwei SB-Automaten auf. Er gelangte lediglich an einem der beiden Automaten an geringe Mengen Münzgeld. Zurück blieb ein Schaden von etwa 50 Euro. Die Polizei Riedlingen ermittelt nun nach den Dieb.

Vorbeugung:

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich als Privatperson oder Firmeninhaber gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++0938126(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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