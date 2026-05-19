Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Spielautomat aufgebrochen

Am Montag stieg ein Einbrecher in eine Gaststätte ein.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich zwischen 1 und 6 Uhr. Ein Unbekannter schob zunächst einen Rollladen an dem Gebäude in der Clichystraße hoch. Danach hebelte er das Fenster auf und gelangte in das Gebäude. Dort befand sich ein Geldspielautomat. Der wurde ebenfalls aufgebrochen. Der Täter gelangte wohl an das darin befindlich Bargeld und nahm es mit. Über das aufgehebelte Fenster verließ er wieder die Örtlichkeit. Die Polizei Heidenheim (Tel. 07321/3220) sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei.

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Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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