PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Rauch an Gebäude
Am Montag rückte die Feuerwehr zu einer Turnhalle in der Ulmer Weststadt aus.

Ulm (ots)

Gegen 17 Uhr meldete eine Zeugin Rauch an der Sporthalle einer Schule im Märchenweg. Dort kam es wohl zu einem Schwelbrand. Auf der Suche nach dem Brandherd führte die Feuerwehr Aufbrucharbeiten am Dach durch, aus dem der Rauch austrat. Zu einem offenen Feuer kam es nicht. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Den ersten Erkenntnissen zufolge wurden kurz zuvor noch Reparaturarbeiten durch eine Firma auf dem Dach durchgeführt. Bei den Arbeiten sei wohl auch ein Gasbrenner zum Einsatz gekommen. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Brandursache und Schadenshöhe dauern an. Die Feuerwehr Ulm war mit acht Fahrzeugen und 38 Personen vor Ort im Einsatz.

++++0938196 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren