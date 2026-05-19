Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Rauch an Gebäude

Am Montag rückte die Feuerwehr zu einer Turnhalle in der Ulmer Weststadt aus.

Ulm (ots)

Gegen 17 Uhr meldete eine Zeugin Rauch an der Sporthalle einer Schule im Märchenweg. Dort kam es wohl zu einem Schwelbrand. Auf der Suche nach dem Brandherd führte die Feuerwehr Aufbrucharbeiten am Dach durch, aus dem der Rauch austrat. Zu einem offenen Feuer kam es nicht. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Den ersten Erkenntnissen zufolge wurden kurz zuvor noch Reparaturarbeiten durch eine Firma auf dem Dach durchgeführt. Bei den Arbeiten sei wohl auch ein Gasbrenner zum Einsatz gekommen. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Brandursache und Schadenshöhe dauern an. Die Feuerwehr Ulm war mit acht Fahrzeugen und 38 Personen vor Ort im Einsatz.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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