POL-UL: (UL) Ulm/ B30 - Fahrstreifen gewechselt
Am Samstagvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B30 bei Ulm.
Ulm (ots)
Der Unfall ereignete sich gegen 9 Uhr. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr mit einer dunkelgrauen PKW-Limousine auf der linken Spur der B30 in Richtung Ulm. Auf Höhe der Ausfahrt nach Neu-Ulm wechselte er plötzlich auf den rechten Fahrstreifen. Dort fuhr ein 43-jähriger BMW-Fahrer. Dieser wich nach rechts aus. Neben ihm befand sich eine 34-jährige Skoda-Fahrerin auf dem Fahrstreifen in Richtung Neu-Ulm. Es kam zum Unfall zwischen dem BMW und dem Skoda. Der Verursacher fuhr weiter da er den Unfall vermutlich nicht bemerkte.
Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Verkehrsunfall auf. Die Polizeibeamten suchen nach dem bislang unbekannten Fahrer des dunklen Autos mit dem Teilkennzeichen TUT. Auch weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0731/188-3812 zu melden. Der Gesamtschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.
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