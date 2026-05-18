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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm/ B30 - Fahrstreifen gewechselt
Am Samstagvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B30 bei Ulm.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 9 Uhr. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr mit einer dunkelgrauen PKW-Limousine auf der linken Spur der B30 in Richtung Ulm. Auf Höhe der Ausfahrt nach Neu-Ulm wechselte er plötzlich auf den rechten Fahrstreifen. Dort fuhr ein 43-jähriger BMW-Fahrer. Dieser wich nach rechts aus. Neben ihm befand sich eine 34-jährige Skoda-Fahrerin auf dem Fahrstreifen in Richtung Neu-Ulm. Es kam zum Unfall zwischen dem BMW und dem Skoda. Der Verursacher fuhr weiter da er den Unfall vermutlich nicht bemerkte.

Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Verkehrsunfall auf. Die Polizeibeamten suchen nach dem bislang unbekannten Fahrer des dunklen Autos mit dem Teilkennzeichen TUT. Auch weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0731/188-3812 zu melden. Der Gesamtschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

++++0923688(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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