Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Unfall beim Überholen

Am Freitag verursache ein Transporter-Fahrer bei Geislingen einen Unfall und flüchtete.

Ulm (ots)

Kurz vor 13 Uhr war ein 40-Jähriger mit seinem BMW von Geislingen in Richtung Schalkstetten unterwegs. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen nach fuhr eine bislang Unbekannter mit seinem weißen Transporter dem BMW-Fahrer wiederholt dicht auf und drängelte. Nach dem Ortsteil Weiler und bei geringer Fahrbahnbreite, setzte der Unbekannte mit seinem weißen Kastenwagen zum Überholen an. Obwohl der BMW-Fahrer möglichst weit rechts fuhr, streifte der unbekannte Fahrer des Peugeot Boxer den BMW auf der linken Fahrzeugseite. Dadurch entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Anschließend flüchtete der Unbekannte auf der K1441 in Richtung Schalkstetten und überholte dabei noch weitere Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit.

Die Polizei Geislingen hat die Ermittlungen zum Unfallverursacher aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Transporter-Fahrers gefährdet wurden oder Angaben zum Fahrer des Peugeot Boxer machen können, bittet die Polizei sich zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Geislingen unter Tel. 07331/93270 entgegen.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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