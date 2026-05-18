Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Hermaringen - Radfahrer stürzt alleinbeteiligt

Schwere Verletzungen zog sich am Sonntag in Hermaringen ein Radfahrer zu.

Ulm (ots)

Der Rennradfahrer war gegen 10.20 Uhr auf der Heusteigstraße von Burgberg in Richtung Hermaringen unterwegs. Dort stürzte der 60-Jährige aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Rad. Obwohl der Cube-Fahrer einen Helm trug, zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Das Polizeirevier Giengen hat den Verkehrsunfall aufgenommen und schätzt den Sachschaden am Cube auf etwa 1.000 Euro.

Das Risiko von Stürzen kann zwar durch eigenes vorausschauendes und umsichtiges Verhalten, insbesondere bei der Teilnahme im Straßenverkehr, deutlich reduziert werden. Ganz auszuschließen ist die Unfallgefahr durch eigene oder Fehler anderer jedoch nie - wir alle machen Fehler, ob Kinder oder Erwachsene! Die dann drohenden Folgen: Schwere oder leider manchmal sogar tödliche Verletzungen können durch den richtigen Schutz verhindert oder zumindest deutlich gemindert werden. Mit der Aktion "Schütze Dein Bestes!" wirbt die Polizei mit ihren Sicherheitspartnern dafür, beim Radfahren einen Helm zu tragen.

++++ 0928792(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell