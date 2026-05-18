Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Auto brennt

Am frühen Sonntagmorgen rückte die Feuerwehr aus Heidenheim zu einem Fahrzeugbrand aus.

Ulm (ots)

Gegen 4.30 Uhr meldete ein Zeuge das brennende Auto in der Siemensstraße. Der Seat parkte auf einem Parkplatz. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Auto in Vollbrand. Die Feuerwehr war mit etwa 15 Personen im Einsatz und löschte den Brand. Den ersten Erkenntnissen nach wird ein technischer Defekt im Motorraum angenommen. Der schrottreife Seat musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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