Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Brand in Wohnhaus

Am Sonntag kam es bei Bad Schussenried zum Brand in einem Zweifamilienhaus.

Ulm (ots)

Gegen 11 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in den Mühlweg nach Steinhausen aus. Dort stellte eine Bewohnerin Rauch im Erdgeschoss eines Zweifamilienhauses fest. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich zwei Personen in dem Gebäude. Beide konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle.

Die Polizei Bad Schussenried hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll wohl ein technischer Defekt an einem Elektrogerät ursächlich sein. Der Schaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Bad Schussenried war mit sieben Fahrzeugen und etwa 40 Personen im Einsatz. Da das Haus durch den Brand nicht mehr bewohnbar war, begab sich die Familie in ein Hotel.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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