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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Oberdischingen - Aufmerksamer Zeuge
Am Sonntag durchwühlten zwei Männer ein offenstehendes Auto in Oberdischingen.

Ulm (ots)

Ein Zeuge meldete gegen 19.15 Uhr die beiden Männer in einem nicht verschlossenen Auto im Bereich "Am Erlenbach". Sie hatten wohl ein Auto durchwühlt, aber laut Eigentümer fehlte nichts. Die Polizei rückte an und konnte die beiden Männer im Alter von 20 Jahren vorläufig festnehmen. Die beiden wohnsitzlosen Männer kamen zur Durchführung weiterer Maßnahmen auf ein Polizeirevier. Bei der Durchsuchung wurde ein Tablet gefunden. Woher das stammt, konnte noch nicht geklärt werden und wurde daher sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer wieder auf freien Fuß gesetzt.

+++++++ 0930473(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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