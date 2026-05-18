Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Oberdischingen - Aufmerksamer Zeuge

Am Sonntag durchwühlten zwei Männer ein offenstehendes Auto in Oberdischingen.

Ulm (ots)

Ein Zeuge meldete gegen 19.15 Uhr die beiden Männer in einem nicht verschlossenen Auto im Bereich "Am Erlenbach". Sie hatten wohl ein Auto durchwühlt, aber laut Eigentümer fehlte nichts. Die Polizei rückte an und konnte die beiden Männer im Alter von 20 Jahren vorläufig festnehmen. Die beiden wohnsitzlosen Männer kamen zur Durchführung weiterer Maßnahmen auf ein Polizeirevier. Bei der Durchsuchung wurde ein Tablet gefunden. Woher das stammt, konnte noch nicht geklärt werden und wurde daher sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer wieder auf freien Fuß gesetzt.

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