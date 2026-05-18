Ulm (ots) - Der Einbruch ereignete sich zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen in der Kirchheimer Straße. Ein Unbekannter hebelte ein Fenster der Bäckerei auf und gelangte so ins Innere. Dort machte er sich auf die Suche nach Brauchbarem. Der Täter fand eine geringe Menge Bargeld und flüchtete mit seiner ...

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