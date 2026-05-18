POL-UL: (UL) Erbach - Reh springt in Auto
Etwa 8.000 Euro Schaden entstanden am Sonntag bei einem Wildunfall.
Ulm (ots)
Der Unfall ereignete sich gegen 6.30 Uhr. Der 29-Jährige fuhr mit seinem Audi von Eggingen in Richtung Ringingen. Plötzlich sprang ein Reh auf die Straße. Der Autofahrer konnte nicht mehr bremsen und er erfasste das Reh. Das verendete an der Unfallstelle. Am Audi entstand erheblicher Sachschaden. Der wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.
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