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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach an der Fils - Einbruch in Bäckerei
In der Nacht auf Sonntag gelangte ein Einbrecher in eine Bäckerei in Ebersbach.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen in der Kirchheimer Straße. Ein Unbekannter hebelte ein Fenster der Bäckerei auf und gelangte so ins Innere. Dort machte er sich auf die Suche nach Brauchbarem. Der Täter fand eine geringe Menge Bargeld und flüchtete mit seiner Beute. Das Polizeirevier Uhingen hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Uhingen unter Tel. 07161/93810 entgegen.

++++ 0928608

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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