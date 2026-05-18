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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Aichelberg/A8 - Fahrstreifen gewechselt
Am Sonntag verursachte eine BMW-Fahrerin einen Unfall bei Aichelberg.

Ulm (ots)

Gegen 12.30 Uhr fuhr die 25-Jährige mit ihrem BMW auf der A8 in Richtung München. Hierbei fuhr sie auf dem mittleren der drei Fahrstreifen. Beim Spurwechsel auf die linke Spur übersah sie offenbar die 62-jährige Seat-Fahrerin, die bereits den Fahrstreifen befuhr. Es kam zum Unfall. Der Verkehrsdienst Mühlhausen nahm den Unfall auf und schätzt den Gesamtschaden an den beiden fahrbereiten Autos auf 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

++++0929159

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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