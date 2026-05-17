Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Betrunken Fahrrad gefahren

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 23:10 Uhr beobachtete eine Streife des Polizeirevier Riedlingen ein Radfahrer, welcher den Fahrradweg entlang der B311 von Riedlingen in Richtung Ertingen befuhr. Da dieser sehr unsicher und schwankend fuhr, kontrollierten sie den 47-jährigen Mann auf Höhe Neufra. Hierbei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann fest und führten einen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von annähernd zwei Promille. Aufgrund dessen wurde bei dem Mann eine Blutentnahme angeordnet und er musste sein Fahrrad stehen lassen. Er erhält nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

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