Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mit einem Ei beworfen

Leicht verletzt wurde eine Cabrio Insassin in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Blaubeurer Straße

Ulm (ots)

Die 18jährige saß gegen 2 Uhr als Mitfahrerin auf der Rücksitzbank eines VW EOS mit offenem Dach, als sie plötzlich ein rohes Ei am Kopf traf. Das war aus einem überholenden Audi auf den rechts daneben fahrenden VW geworfen worden. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt die junge Frau nicht nur unerhebliche Schmerzen. Welchen Schaden das Ei im Fahrzeug und an ihrer Bekleidung sonst noch angerichtet hat, konnte bei Dunkelheit noch nicht eindeutig festgestellt werden. Nach Angaben von Zeugen handelte es sich bei dem Auto, aus dem das Ei geworfen wurde, um einen weißen Audi. Teile des Kennzeichens konnten abgelesen werden. Die Fahndung nach dem Täter verlief unmittelbar nach dem Vorfall ergebnislos. Das Polizeirevier Ulm-West ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und dem Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0922618)

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