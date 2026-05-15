Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - BMW gestohlen

Unbekannte entwendeten in der Nacht auf Donnerstag einen BMW in Laupheim.

Ulm (ots)

Der weiße BMW M4 parkte in der Neustadt Allee. Der Besitzer stellte das Auto gegen Mitternacht ab. Am nächsten Morgen war sein Fahrzeug verschwunden. Mutmaßlich hat der Unbekannte die elektronische Sicherung überwunden. Die Fahrzeugschlüssel befanden sich noch beim Besitzer. Die Polizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise (Tel. 07392/96300). An dem BWM war das Kennzeichen BC-MR 111 angebracht.

Die Polizei weist im Zusammenhang mit den jüngsten Pkw-Diebstählen darauf hin, Fahrzeugschlüssel, die über Keyless-Go verfügen, nicht in der Nähe von Haustüren oder Außenwänden aufzubewahren. Für die sichere Aufbewahrung werden speziell dafür vorgesehene Behältnisse empfohlen.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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