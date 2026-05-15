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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Betrunkener Motorradfahrer
Am Donnerstagnachmittag hinterließ ein 31-Jähriger in Uhingen an zwei Autos Sachschaden.

Ulm (ots)

Gegen 16.30 Uhr fuhr der Suzuki-Fahrer in der Kirchstraße. Dort kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte frontal gegen einen geparkten Skoda. Der Motorradfahrer wurde durch den Aufprall in die Luft geschleudert und krachte auf die Windschutzscheibe eines geparkten VWs. Das Polizeirevier Uhingen nahm den Verkehrsunfall auf. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer deutlich alkoholisiert war. Der leicht verletzte Fahrer musste in einem Krankenhaus Blut abgeben. Dieses soll nun Aufschluss darüber geben, wie hoch sein Alkoholwert war. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt 18.500 Euro geschätzt.

++++ 0913236(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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