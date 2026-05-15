Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Wohnmobil gerät in Gegenverkehr

Am Donnerstag war ein 58-Jähriger in Schelklingen wohl nicht aufmerksam genug.

Ulm (ots)

Gegen 13 Uhr fuhr ein 33-Jähriger mit seinem Auto auf der B492 von Ehingen in Richtung Schelklingen. Er verlangsamte seine Fahrt, blinkte und wollte in die Straße "Am Manzenbühl" nach links abbiegen. Aufgrund des herannahenden Gegenverkehrs musste er anhalten. Von hinten kam der 58-Jährige mit seinem Fiat Wohnmobil und war wohl nicht aufmerksam genug. Er nahm das stehende Auto zu spät wahr und wich nach links auf die Gegenfahrbahn aus. Dabei prallte er frontal mit dem entgegenkommenden BMW eines 21-Jährigen zusammen. Bei dem Zusammenstoß erlitt die 18-jährige Beifahrerin im BMW leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Da für das Wohnmobil ein größeres Abschleppfahrzeug notwendig war, kam es bis etwa 15.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.

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Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

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