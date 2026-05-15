Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Brand in Zweifamilienhaus

Am Donnerstag rückten Einsatzkräfte zu einem Wohnungsbrand in Erbach-Ringingen aus.

Ulm (ots)

Gegen 21.45 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Schmiedgasse nach Ringingen aus. Dort brannte es in der Wohnung eines 40-Jährigen im Obergeschoß eines Zweifamilienhauses. Die Feuerwehr aus Erbach und Ringingen war mit insgesamt acht Fahrzeugen und 45 Personen vor Ort und löschte den Brand.

Nach etwa zwei Stunden war das Feuer aus. Durch die Löscharbeiten entstand auch Sachschaden an der Wohnung im Erdgeschoß. Beide Wohnungen sind aufgrund der Schäden nicht mehr bewohnbar. Die Polizei Erbach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Klärung der Ursache soll wohl auch ein Gutachter beauftragt werden. Der entstandenen Sachschaden wird auf bis zu 200.000 Euro geschätzt. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich lediglich der 40-Jährige in dem Gebäude. Er blieb unverletzt und kam bei Bekannten unter.

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Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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