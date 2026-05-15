Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Radler erfasst

Am Donnerstagabend erlitt ein 16-Jähriger schwere Verletzungen in Heidenheim.

Ulm (ots)

Der 16-jährige Rennradfahrer fuhr gegen 21.30 Uhr auf dem Radweg zwischen Mergelstetten und Bohlheim. Auf Höhe des dortigen Klärwerks wollte der Radler offenbar die Straße überqueren, um auf der anderen Seite den Radweg weiter zu nutzen. Dabei achtete er wohl nicht auf den Verkehr. Hinter ihm fuhr ein 23-jähriger BMW-Fahrer. Trotz einer Vollbremsung erfasste das Auto den Radler mit seinem Willier. Durch den Aufprall verletzte sich der 16-Jährige schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine umliegende Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt. Das Polizeirevier Heidenheim nahm den Verkehrsunfall auf. Der Gesamtschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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