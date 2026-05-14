Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - zwei BMW rangeln miteinander

Bei einem versuchten Fahrstreifenwechsel wird am Mittwochabend ein 1er-BMW erheblich beschädigt.

Ulm (ots)

Ein versuchter Fahrstreifenwechsel endete in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag für einen BMW der 1er-Baureihe auf der Plattform eines Abschleppfahrzeugs.

Kurz vor 23 Uhr befuhren eine 18-Jährige mit einem BMW der 4er-Baureihe und ein 23-Jähriger mit seinem 1er-BMW die Karlstraße in Richtung Blaubeurer Tor. Etwa auf Höhe des Verwaltungsgebäudes der "SWU" wollte die 18-Jährige den Fahrstreifen wechseln und übersah hierbei den neben ihr fahrenden 1er-BMW.

Der größere BMW drückte seinen kleineren Bruder gegen den dortigen hohen Bordstein. Am kleineren BMW wurden dadurch die Kotflügel auf beiden Seiten dermaßen verbogen, dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Die Schäden dürften sich nach ersten Schätzungen auf rund 13.000 Euro belaufen.

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